Cambia l'orario dei supermercati: aperture differenziate, ecco tutte le novità

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 23:23

«Volete trovarvi nelle condizioni di questa paziente?? No?! E allora statevene a casa. Perché diversamente l'unica corsa che farete sarà verso il reparto di rianimazione». È la frase che accompagna la foto choc postata sul profilo Facebook ufficiale dell'Ospedale Policlinico San Martino diche ritrae una paziente appena estubata insieme ai professionisti impegnati nel reparto dial 3° piano del Monoblocco.L'obiettivo, come sottolineano dalla Direzione sanitaria, è «rafforzare in maniera esplicita il concetto del rimanete a casa».