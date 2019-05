«Imitavamo Fortnite»: quattro dodicenni devastano una scuola

in provincia di Palermo, hanno confessato di aver. Il quartetto non si è limitato ad un solo raid, ne ha compiuti ben quattro nella succursale del liceo Danilo Dolci, rompendo in due settimane cattedre, banchi e mobilia vari. La Procura per i minorenni di Palermo ha fatto sapere che, sebbene i 4 ragazzini non siano imputabili, sono stati avvertiti i servizi sociali per avviare un percorso di recupero.Lo scrive "Repubblica" di Palermo. Quando i quattro dodicenni sono stati portati nella caserma dei carabinieri erano impauriti e scossi. Due sono stati bloccati proprio mentre stavano devastando la scuola per la quarta volta, gli altri due, riusciti a fuggire, sono stati rintracciati poco dopo.I quattro frequentano la scuola media e non la succursale del liceo. Alla base del vandalismo non c'era neppure un malessere verso la scuola ma solo la voglia di imitare i personaggi di un videogioco, Fortnite appunto.