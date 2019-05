De Rossi, spuntano degli audio sul contratto a gettone: ecco il motivo della rottura con Pallotta

Il caso De Rossi sembra non avere mai fine. In mattinata, infatti, nella capitale è circolato un audio Whats App con la voce presumibilmente di De Rossi che ad un amico confessa un retroscena che avrebbe dell’incredibile. Dopo aver difeso il personale e l’ufficio stampa che lavora a Trigoria perché incolpevole di quanto stesse succedendo, nel file audio De Rossi avrebbe illustrato l’offerta fatta dalla Roma dopo le contestazioni. De Rossi sarebbe stato disponibile a un contratto a gettone buttato li quasi come una battuta.

Roma, Ranieri: «De Rossi meritava un altro comportamento»​



Visto che la società nutriva dubbi sulle sue condizioni fisiche il numero 16 avrebbe proposto di dargli 100mila euro a presenza, a gettone. Facendo 10 partite avrebbe guadagnato un milione. Se ne avesse fatte 30 sarebbero stati 3 milioni. C'era anche la possibilità di non farlo mai giocare. In quel caso De Rossi sarebbe stato disponibile pure a passare un anno senza stipendio. Una cosa nata e morta nel colloquio con il Ceo Fienga che qualche minuto dopo avrebbe richiamato lo stesso De Rossi dicendo che Pallotta aveva dato l'ok alla proposta. A quel punto De Rossi sarebbe sbottato. Dopo un anno che non si parlavano e dopo essere stato cacciato il centrocampista si è stupito dell'improvviso interesse di Pallotta e avrebbe rifiutato la proposta, come ha detto ieri ai tifosi "per dignità personale".

Giovedì 16 Maggio 2019, 11:58

