Il Comune di Foligno in Umbria è a caccia di un nuovo Social Media Manager e sul sito ufficiale ha postato il bando in cui si cerca questa nuova figura all'interno dell'ufficio comunicazione. Nessun requisito particolare viene richiesto ma si segnala che il corrispettivo è di 5000 euro lordi per 10 mesi. In sostanza, uno stipendio di meno di 500 euro mensile. Decisamente non un compenso di... lusso, per un ruolo diventato importante negli ultimi anni per chi dovrà gestire tutto il flusso delle notizie sui social network che il comune umbro deciderà di veicolare.

#SMMaCottimo



Il Comune di #Foligno cerca un #SocialMediaManager: nessun requisito particolare a parte il fatto che sia ricco, abbastanza ricco, visto che il corrispettivo è di 5000 euro lordi per 10 mesi.



[Però sereni, che ve li pagano a 30 giorni]https://t.co/OvWLdOpssS pic.twitter.com/j0x1ivyFuP — Marco Borraccino (@borraccinomarco) 23 luglio 2018

Il bando non è sfuggito alla Rete, tanto che c'è chi segnala con un po' di ironia che l'unico requisito richiesto sia la ricchezza. Molti i commenti ironici. Chissà se al bando qualcuno risponderà e chissà alla fine chi accetterà di gestire i social a Foligno per meno di 500 euro al mese.