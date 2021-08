Afghanistan, atterrato a Fiumicino l'aereo con i rimpatriati italiani: a bordo 74 persone. Al via i controlli sanitari

Il Kc767 dell'Aeronautica Militare proveniente da Kabul è atterrato a Fiumicino riportando in Italia 74 persone che hanno lasciato l'Afghanistan dopo l'avanzata dei Talebani: si tratta di personale dell'ambasciata, connazionali che si trovavano nel Paese ed una ventina di ex collaboratori afghani a rischio ritorsioni se fossero rimasti in Patria. E' il primo volo del ponte aereo messo a punto dalla Difesa per evacuare i connazionali dall'Afghanistan.

Kabul, il messaggio disperato di una ragazza afghana: «A nessuno importa di noi» IL VIDEO

E' iniziata la fase di accoglienza e di controllo sanitario dei circa 70 tra personale dell'ambasciata, altri nostri connazionali presenti in Afghanistan e 19 ex collaboratori afghani del corpo diplomatico, presso il Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino, decentrato rispetto alle altre aerostazioni. Presenti funzionari della Farnesina, personale del ministero della Difesa e militari dell'Esercito. Personale sanitario, con Croce Rossa e ministero della Salute, ha cominciato a sottoporre tutti i rimpatriati al tampone anti Covid mentre l'area interna ed esterna è sotto la stretta sorveglianza di polizia e carabinieri. Le operazioni di sbarco e di accoglienza dei rimpatriati avvengono senza contatto ravvicinato della stampa presente dietro un cordone all'esterno del Terminal.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA