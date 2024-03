Finto manager alloggia per un anno in hotel di lusso e scappa senza pagare: nomi falsi e auto a noleggio, ecco come ha fatto

di Redazione web

Classe 1977, alto un metro e settanta centimetri, capelli castano scuro tagliati corti. Segni particolari: truffatore. Un quarantaseienne originario della provincia di Napoli da oltre un anno soggiorna negli hotel di lusso di tutta Italia, e va via senza pagare il conto. Si presenta come un top manager di grosse aziende, da Amazon a Bulgari, e durante i suoi "viaggi d'affari" si mostra impegnato in finte telefonate di lavoro menntre usufruisce di tutti i servizi a disposizione. Ma quelle che sarebbe più giusto definire "vacanze a scrocco" potrebbero avere le ore contate.

I fogli di via

L'ultimo atto di questa saga si è consumato appena tre giorni fa in Alto Adige, una regione che, insieme al lago di Garda, sembra essere tra le preferite dal truffatore. Lo racconta Il Corriere della Sera. La giustizia sembra finalmente aver iniziato a stringere il cerchio attorno a lui: il questore Paolo Sartori ha emesso fogli di via obbligatori nei suoi confronti per 32 comuni dell'Alto Adige, in un tentativo di mettere fine alla sua attività criminale nella regione.

Il finto manager

A.F.R., queste le iniziali dell'uomo, ha un modus operandi collaudato.

