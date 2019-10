Fuga di monossido, la festa finisce in ospedale per 21 amici: intossicazione

La festa fra amici finisce con 21 persone in ospedale. Il gruppo, sabato sera, si era dato appuntamento in via Pagogna a Mel nello stabile della società sportiva "Laghet". Doveva essere un appuntamento per passare qualche ora di spensieratezza, ha rischiato invece di trasformarsi in un dramma. All'inizio due persone sono svenute, poi altri hanno iniziato a chiedere l'intervento dei soccorritori. Alla fine hanno fatto la spola con il pronto soccorso di Feltre in ventuno. Per tutti è stato possibile procedere già nella mattinata di oggi alle dimissioni. Il referto medico parla di sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Ad intervenire anche i carabinieri della stazione di Borgo Valbelluna che hanno svolto gli accertamenti preliminari e raccolto le testimonianze necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Se ai carabinieri toccherà valutare eventuali responsabilità penali, anche in ordine ad una mancata manutenzione dell'impianto, ai pompieri spetta il compito di capire esattamente cosa abbia provocato la perdita di monossido dall'impianto.

Domenica 27 Ottobre 2019, 14:39

