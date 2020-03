Coronavirus, il 'caso' Ferrara: «Tutta la provincia resiste al contagio, faremo degli studi per capire perché»

una resistenza naturale di quella provincia a questa infezione che dovremo studiare perché ci potrebbe essere utile anche per altri cittadini

Evidentemente qualche ragione ci sarà, o che fosse zona malarica o perché c'è la talassemia, però bisognerà chiederselo

Anche perché, ha argomentato ancora Venturi, «se si andasse a vedere anche la composizione dei contagi nella provincia di Ferrara, c'è una presenza su Ferrara prevalente ma poi tutto il testo si attesta prevalentemente sul confini con la provincia di Bologna, una grande parte della provincia è preservata e di questo sono molto contento per chi vive lì».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA