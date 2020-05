di Michela Allegri

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono necessari e giustificati gli spostamenti per incontrare i, "purché venga rispettato il divieto di assembramento e di distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano usate protezioni per le vie respiratorie". Ora anche il Viminale, nella circolare che contiene precisazioni all'ultimo decreto delsull'emergenza, spiega chi sono i congiunti: "i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e degli affetti", come stabilisce la Cassazione.Ilchiarisce che resta il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto sia pubblici che privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trovi, tranne che per "comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o per motivi di salute". Il Viminale precisa però che è consentito il rientro presso il proprio domicilio o la propria residenza. Una volta fatto rientro, però, non sarà più possibile spostarsi. Come già sottolineato da Palazzo Chigi, non sarà più necessaria l'autocertificazione per giustificare gli spostamenti legati al lavoro: sarà sufficiente mostrare un tesserino professionale. Chi ha febbre o sintomi respiratori, invece, dovrà tassativamente restare a casa.