Dal termoscanner in treno ai 10 metri quadrati per ombrellone. E con la febbre non si entra in Lazio

Con la revoca dei blocchi tra le regioni, Trenitalia potenzia il servizio portando da oggi le Frecce a 80 (erano scese a 38) sulle 300 che circolavano nel periodo pre Covid, e gli Intercity da 20 a 48. Le stazioni restano sorvegliate speciali: quando si sale o si scende da un treno ad alta velocità, bisogna sottoporsi alla rilevazione della temperatura: a breve ci saranno i termoscanner automatici, come negli aeroporti. Se una persona ha più di 37,5, deve sottoporsi al tampone. Nel caso di positività, scatta la quarantena obbligatoria. In caso di febbre non potrà entrare in Lazio: ordinanza firmata ieri sera dal governatore Zingaretti. Per quanto riguarda aerei e navi, al check-in potrebbe essere richiesta la compilazione del modulo per tracciare il passeggero

IMMUNI. Non è ancora operativa ma ha già superato i 500mila download in meno d 24 ore dalla sua pubblicazione nei negozi di Google e Apple. Parte con il botto Immuni, l’applicazione gratuita, volontaria e anonima voluta dal governo, che notifica ai cittadini l’esposizione al coronavirus. Molti italiani hanno quindi deciso di scaricare la app benché ancora non funzioni. Immuni sarà infatti testata solo a partire dall’8 giugno e solo in quattro regioni italiane - Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia - prima di essere resa operativa su scala nazionale. Il volume dei download è peraltro uno dei fattori che determineranno l’efficacia dell’applicazione: maggiore è il numero, maggiore è la fetta di popolazione monitorata.



VACANZE. Italiani finalmente liberi, a partire da oggi, di raggiungere le seconde case anche in regioni diverse dalla propria. Ripartono le prenotazioni in alberghi e case vacanza, riprendono le attività le agenzie di viaggio. La stagione balneare parte ufficialmente in quasi tutte le regioni: solo la Sicilia aspetta sabato prossimo. Valgono le linee guida nazionali: in spiaggia ogni ombrellone deve avere 10 metri quadrati, che diventano 12 in Veneto ed Emilia. Dal 15 giugno, sulle spiagge e nei luoghi a rischio di assembramento entreranno in servizio gli assistenti civici: volontari (senza potere di fare sanzioni) incaricati di verificare il rispetto delle misure anticontagio. Terme e centri benessere hanno riaperto nel weekend. Il 15 giugno riapriranno i centri estivi per i bambini dai 3 anni in su.



CINEMA E TEATRI. Da nord a sud, la movida estiva resta la sorvegliata speciale. Dopo gli assembramenti notturni che hanno scatenato polemiche negli ultimi giorni, molti Comuni (Milano in testa) hanno imposto il divieto di vendita di bevande da asporto dopo le 21. Nei locali, anche quelli aperti fino a tardi, resta l’obbligo di servire i clienti solo ai tavoli. Le discoteche vanno verso la riapertura, ma con nuove modalità. In Sicilia si parte già l’8, ma con il divieto di ballare: dj alla consolle e pubblico fermo ad ascoltare. Veneto e Puglia valutano di aprire le discoteche il 15 giugno. Che è la data già fissata anche per la riapertura di cinema, teatri e luoghi di spettacolo. Anche qui con le regole anticontagio: un massimo di 200 persone, distanziate, al chiuso, e mille all’aperto.