Esce dal carcere e viene affidato ai servizi sociali, dopo un mese chiede di tornare in cella: «Si fatica di meno»

di Redazione web

Esce di galera per andare in comunità a svolgere i lavori sociali, ma dopo un mese chiede di tornare in cella perché «si fatica meno». Così un pluripregiudicato di 48 anni ha fatto ritorno nella casa circondariale a Besana in Brianza, senza troppi rimpianti.

Dimesso dal Pronto Soccorso, torna il giorno dopo e muore in ospedale. I familiari: «Forse poteva essere salvato»

Missili Aster-30, accordo Italia-Francia per l'acquisto: «Rafforzare le scorte dopo l'invio di armi all'Ucraina»

La vicenda

L'uomo, condannato in passato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e per numerose truffe online commesse in tutto il nord Italia, era uscito di galera lo scorso 10 dicembre e si trovava in una comunità di zona. Il tribunale gli aveva concesso la possibilità di scontare qui i sei mesi di detenzione che gli restavano, dopo la condanna per essere stato sorpreso alla guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Ma dopo neppure un mese, il 48enne ha chiesto di ritornare in galera. Troppo faticoso il lavoro in comunità, dove ci si divide tra i campi e la cucina. Giovedì scorso è stato arrestato dai militari dell’Arma e accompagnato in carcere dove sconterà i mesi rimanenti.

Giorgia Meloni in Libia: «Combattere le migrazioni illegali è tema di tutta la Ue» https://t.co/R01oIZ56dx — Leggo (@leggoit) January 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA