Elena Leonardi trovata morta nel canale, il compagno: «Inspiegabile». Giallo sulle cause, oggi l'esame del medico legale

Elena Leonardi è stata trovata senza vita in acqua a Venezia, venerdì 8 marzo. La conferma ufficiale che la 40enne originaria di Marostica sia morta per annegamento, arriverà in giornata, quando il medico legale eseguirà un'altra ispezione cadaverica.

A Manuel Frara, il compagno di Elena Leonardi, avrebbe detto che sarebbe andata a sistemare la barca a vela che tenevano ormeggiata nella darsena. «Non riesco a decifrare. Non mi spiego. Raccolgo ora le informazioni. Suppongo che Elena fosse lì per dare un occhio alla barca. Il dolore in questo momento è più forte di ogni cosa e di qualsiasi notizia», dice al Corriere.

Poco dopo le 12.30, il personale della marina, avendo notato un corpo riverso in acqua, ha chiamato i vigili del fuoco.

Elena Leonardi annegata in un canale a Venezia, aveva 40 anni: il cadavere scoperto dai passanti

Scivolata nel porticciolo

Stando a quanto confermato dal personale della marina, la donna non era uscita in mare e l'ipotesi è che sia scivolata lungo il porticciolo, viscido a causa della pioggia, e non sia più riuscita a riemergere. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Tuttavia, le dinamiche di quanto accaduto non sono ancora chiare e le forze dell'ordine visioneranno i filmati delle telecamere presenti, che potrebbero dare maggiori risposte.

