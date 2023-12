Donna cade nell'Isonzo in Slovenia, il corpo recuperato a Gorizia: giallo sulle cause La polizia slovena indaga sulle cause







di Redazione web Il cadavere di una donna è stato trovato sabato 30 dicembre nelle acque del fiume Isonzo, nei pressi del parco Piuma, nel territorio del comune di Gorizia. Si tratta del corpo di una donna che era finita nel fiume a Nova Gorica, in Slovenia, all'altezza del centro Kajak di Salcano, e che le acque hanno poi portato nel Goriziano. Il ritrovamento del corpo A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco di Gorizia, che hanno operato sulla scorta di una segnalazione dei colleghi di Nova Gorica. Questi ultimi, a loro volta, avevano ricevuto notizie di una persona finita nel fiume. Le ricerche Dunque, subito sono cominciate le ricerche, conclusesi alcune ore dopo, con il ritrovamento del cadavere dall'altra parte del confine. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di stato e gli operatori sanitari del 118. La polizia slovena indaga sulle cause. Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 17:23

