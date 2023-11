Sdraiato sul divano sul tetto di una Panda: il video fa il giro del web, choc a Catania

di Alessia Di Fiore

Gira per tutta Catania sdraiato su un divano caricato sul tettuccio di una vecchia auto Fiat Panda bianca, il video fa il giro del web e la polizia li multa con una maxi sanzione.

Il proprietario dell'auto, un uomo di 41 anni, dopo aver ritirato il divano da un conoscente lo ha caricato sulla vecchia utilitaria Fiat ed è partito per ritornare a casa: durante il tragitto, però, viene fermato dalla polizia e si giustifica dicendo di non sapere che un giovane vi si fosse arrampicato e che lo stesse portando in giro sdraiato sul divano.

La polizia, non ha creduto alla sua versione, tant'è che è arrivata una pesante multa per aver infranto il codice della strada. Nel frattempo il video della scena ripresa da un altro automobilista di passaggio è finito sui social diventando virale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 17:00

