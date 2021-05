Diego, morto a 6 anni a causa di un'emorragia cerebrale: la famiglia dona gli organi

Si è sentito male a causa di un'emorragia cerebrale e purtroppo alla fine non ce l'ha fatta. Diego Carpanese è morto a soli 6 anni. Il bambino non aveva patologie pregresse e stava in salute, ma ha iniziato a lamentare forti dolori alla testa così i genitori hanno chiamato il medico che ha subito detto loro di portarlo in ospedale capendo la gravità della situazione. Diego è stato quindi ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova

I dottori hanno fatto il possibile per salvargli la vita, la famiglia ha sperato fino all'ultimo che potesse farcela, ma purtroppo non è stato così e alla fine è stato dichiarato morto. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi nella speranza di salvare la vita ad altri bimbi.

Il funerale di terrà domani, 8 maggio, e saranno presenti molto bambini con cui Diego ha condiviso momenti di gioia e divertimento. Diego lascia nel dolore la mamma e il papà, distrutti dalla perdita, ma anche suo fratello maggiore di 9 anni con cui condivideva la passione per il calcio.

