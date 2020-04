Coronavirus, De Luca ringrazia Elisabetta: «Ha donato le attrezzature monouso del suo respiratore per aiutare la sanità pubblica»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 18:26

Una. Una donna affetta daha deciso diper metterle a disposizione della sanità campana in questo periodo di crisi a cauda delA dare la notizia è Vincenzo De Luca che in una foto mostra la strumentazione donata raccontando cosa è successo. La donna, che usa abitualmente dispositivi per la respirazione artificiale a causa della patologia di cui soffre, ha deciso di dare una mano, con un gesto di amore e solidarietà che scalda il cuore: ha ceduto della strumentazione per lei vitale per salvare la vita di altre persone e aiutare i medici e gli infermieri.«Oggi siamo andati da Elisabetta, a Casoria, affetta da disabilità muscolare e respiratoria. Segue ogni giorno il gran lavoro che si sta facendo, e ci ha chiamato. Un nostro volontario, che ringraziamo, ha fatto da staffetta. Ha voluto donare le attrezzature monouso del suo respiratore per metterle a disposizione e dare il suo contributo. Un gesto che ci dà speranza e apre il cuore». Queste le parole del presidente della Regione Campania che ha voluto ringraziare e pubblicamente e abbracciare virualmente la donatrice.