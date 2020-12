Dario Franceschini: «Anche il jazz tra i beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo 2021»

Anche la musica jazz rientrerà tra i beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo 2021. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, che ha accolto la richiesta di Jazz Italian Platform.

Leggi anche > Dik Dik, morto Pepe Salvaderi: ucciso dal Covid. Il dolore di Enrico Ruggeri

La richiesta era stata pubblicata su Facebook e sottoscritta dai principali musicisti di jazz, da Enrico Rava a Stefano Bollani, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, e tanti altri, di rivedere la bozza sui criteri di distribuzione del fondo in cui era equiparato alla musica pop e rock.

«Il mondo del Jazz credo sappia quanto ho voluto da ministro vi fosse quel riconoscimento della sua importanza e qualità che è ingiustamente mancato per anni. Anche per questo ho inserito nel Fus 2021 per la prima volta la categoria del jazz» - ha spiegato Franceschini - «Per tutte queste ragioni sarebbe bastata una semplice telefonata, prima di mobilitazioni e raccolte firme, per sapere che da giorni la bozza, che prevedeva una unica nuova categoria per jazz e musica rock e pop, è stata modificata creando due distinte categorie, di cui una esclusiva appunto per il jazz».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA