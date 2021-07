Schianto terribile all'incrocio: Cristian muore tra i rottami della Panda

Un incidente si è verificato oggi, prima dell'alba, sulla provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi: una persona di 43 anni, Cristian Norandini, di San Pietro, è morta, e un'altra è rimasta gravemente ferita. Lo schianto si è verificato poco prima dell'incrocio per Tuturano e ha visto coinvolte una Fiat Punto e una Fiat Panda.

La dinamica

Le due utilitarie sono entrati in collisione intorno alle 4, per cause ancora in corso di accertamento. Un impatto violentissimo, che ha ridotto entrambe le auto ad ammassi di lamiera, e ha fatto finire quel che restava della Punto nella campagna circostante. Sul posto, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per il conducente della Panda, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, è morto. In gravi condizioni, invece, il 20enne di Cellino San Marco che era alla guida della Punto, portato in ospedale.

