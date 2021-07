A 15 anni si tuffa in mare per salvare il papà: genitore morto e lui è grave all'ospedale

Il papà annega, grave il figlio che cercava di portarlo in salvo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 25, verso le 13 sul litorale di Eraclea (Venezia), davanti agli occhi della moglie e del figlio più piccolo. A perdere la vita un 50enne irlandese in vacanza con la famiglia a Duna Verde.

Grave invece il figlio 15enne che si era tuffato per aiutare il papà. Il vento che verso mezzogiorno ha iniziato a soffiare sul litorale ha fatto alzare le onde con il mare che in poco tempo è diventato mosso. L'uomo irlandese che stava facendo il bagno si è trovato in difficoltà chiedendo aiuto. In soccorso è arrivato il figlio 15enne che a sua volta è stato travolto dalle onde.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori con le ambulanze del 118 di Caorle e Eraclea. Con loro anche l'elicottero di Padova. Purtroppo per il genitore non c'è stato niente da fare. Grave il minorenne che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Portogruaro in gravi condizioni. Sul posto la Guardia costiera.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Luglio 2021, 17:01

