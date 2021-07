Schianto fatale sulla moto guidata dal marito: Barbara muore lungo la statale

Mortale sulla strada per Feltre in Veneto. Questa mattina, domenica 25 luglio, verso le 11 un terribile schianto a Castagnole di Paese, all'altezza dell'incrocio vicino all'ex ristorante "Da Oro" ha coinvolto due auto, un furgone e una moto con in sella una coppia, marito e moglie.

Ad avere la peggio la passeggera delle due ruote, una donna trevigiana di 52 anni, Barbara Monaco. Sul posto è stato fatto atterrare l'elicottero del Suem 118, supportato da ambulanza e auto medica, ma per la donna nonostante i tentativi dei soccorritori non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Luglio 2021, 18:28

