Covid in italia: il bollettino di oggi sabato 20 febbraio: 14931 casi in più e 251 decessi

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 20 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.931 su 306.078 tamponi (ieri erano stati 15.479 su 297.128 tamponi). I morti sono stati 251 (ieri erano stati 353). Con 12.488 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 384.623, 2.175 casi in più meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 2.053 unità. Il tasso di positività è del 4,8%, ieri era stato del 5,2% (quindi c'è un calo dello 0,4% in 24 ore).

Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 137. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri.

ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 95.486.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.795.796, di cui 95.486 morti e 2.315.687 dimessi e guariti, 12.488 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 384.623. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 306.078 (ieri erano stati 297.128). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 37.807.953, mentre il totale delle persone testate è di 18.842.870.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 17:04

