Covid-19, appello di diecimila giovani commercialisti al governo: misure inadeguate per la Fase-2

“La Fase-2 dell’emergenza Covid-19 è iniziata nel peggiore dei modi, con errori macroscopici da parte del governo. Purtroppo, proprio nel momento della ripartenza tutti i nodi sono venuti al pettine: nel corso del discorso del Premier Giuseppe Conte abbiamo ascoltato troppi slogan, come il ‘basterà un click’ che mal si concilia con l'amministrazione pubblica italiana.



Si annunciano inoltre interventi a sostegno di imprese e professionisti che sono tali soltanto sulla carta, e vengono chiesti sacrifici agli italiani promettendo l’azzeramento dell’Iva sulle mascherine, dimenticando che rispettare i protocolli ha un costo. Sono inadeguate anche le misure per la gestione dei figli. Per mettere in atto vere riforme, quelle promesse dal governo insieme alla tanto auspicata semplificazione, noi crediamo che servano nuove idee. I giovani professionisti, che vivono ogni giorno al fianco degli imprenditori, sono pronti a dare un contributo: al governo chiediamo di ascoltare le nostre idee”. Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell’Ungdcec (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) esprimendo viva preoccupazione per la ripresa delle attività economiche.



L’Ungdcec, ha spiegato De Lise, ha un “grandissimo bacino di idee che potrebbero davvero migliorare l'economia e l'attività delle imprese e dei professionisti nostri clienti. Utili al Paese è stato uno slogan della nostra categoria e come sindacato dei giovani commercialisti non vediamo l'ora di poterlo dimostrare sul campo, siamo quindi a disposizione delle istituzioni che vogliano ascoltare le idee di oltre 10.000 giovani professionisti il cui lavoro è essere accanto alle imprese ogni giorno, a fianco degli imprenditori. Perché se qualcosa davvero può sbloccare l'Italia - ha concluso De Lise - è un simile patrimonio di cultura economica che troppo spesso è stato ignorato. E se ami l'Italia, mantieni le distanze, ma ascoltane le idee”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 17:58

