Virus, il Lazio supera la Lombardia: Rt a 1,24. D'Amato: «Era inevitabile»

Coronavirus, 30 morti e 259 casi positivi in più: 156 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna. Risalgono le terapie intensive: +2

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 19:37

Ilsupera lae l'Emilia Romagna, quanto a contagi del, nella settimana 15-21 giugno. Il Lazio guida la classifica dei contagi in Italia, nella settimana dal 15 al 21 giugno: secondo il monitoraggio dell'l'indice Rt è passato a 1,24 (era 1,12 nello scorso monitoraggio) più alto di quello della Lombardia che si attesta a 1,01 (era 0,82) e dell'Emilia Romagna con l'Rt a 1,01 . Le tre regioni sono in cima al report settimanale con l'Rt più alto. In Umbria l'Rt è a 0, con zero nuovi casi.«Nella valutazione settimanale del Ministero della Salute il valore RT rimane sopra l’1, era inevitabile poiché occorrono due settimane per vedere gli effetti del contenimento dei focolai», commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio,