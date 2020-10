Coronavirus, in Italia 3.266 nuovi focolai e in 12 Regioni l'indice Rt supera l'1

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 20:35

In Italia salgono adi cui oltre 900 sono nuovi. Sono questi i dati diffusi dallche invita a mantenere la prudenza alla luce dell'aumento di contagi registrato nelle ultime settimane. I dati sono riferiti al periodo antecedente all'apertura delle scuole e solo nelle prossime settimane si vedrà l'esito del ritorno tra i banchi di bambini e ragazzi.Secondo il report 12 regioni italiane avrebbero un indice Rt, ovvero l'indice del trasmissibilità del virus, oltre l'1, considerata una soglia accettabile e sicura. Dei nuovi focolai registrati sarebbero 14 i cluster riconducibili all'ambito scolastico, almeno secondo le prime stime. I numeri confermano che il virus sta circolando e anche con una certa rapidità rispetto ai mesi precedenti, questo spinge gli esperi a ribadire la prudenza e l'adozione di misure di sicurezza.Gianni Rezza direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute ha precisato che anche se ad oggi non si registra un sovraccarico negli ospedali i ricoveri in terapia intensiva stanno aumentando: «Si raccomanda quindi di continuare a mantenere comportamenti prudenti come il distanziamento fisico, l'igiene delle mani, l'uso della mascherina e soprattutto evitare assembramenti di qualsiasi tipo».