Coronavirus in Italia: 2844 positivi (345 più di ieri) e 27 morti nelle ultime 24 ore. Mai così tanti dal 24 aprile

Coronavirus nel Lazio: 261 positivi nelle ultime 24 ore, 112 a Roma​

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 18:05

Continuano a salire i contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registraticirca 1.300 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 322.751.in un giorno, per un totale di 35.968 (ieri erano state 23)., con 401,(393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Due regioni a zero, il Molise e la Valle d'Aosta. Il numero dei malati attuali cresce di altre 1.569 unità, e sono ora 55.566. Sempre in crescita i ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 63 unità (ieri di 45), per un totale di 3.205, mentre le terapie intensive aumentano di 3, come ieri, e arrivano a 297. Infine, sono 52.064 i pazienti in isolamento domiciliare, 1.503 più di ieri.