Coronavirus: l'Italia supera diecimila casi, zero nuovi contagi a Codogno. La Cina riparte Diretta

Mentre l'Italia si sveglia nel giorno successivo al superamento di quota diecimila casi dila Cina muove i primi passi verso la ripartenza. La buona notizia per il nostro Paese arrivati da Codogno: per la prima volta ieri non si sono registrati casi di contagio. L'ultimo bilancio in Italia parla di 8.514 malati, 631 morti e 1.004 guariti.Sono cinque i pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cervello risultati positivi ai test per il Coronavirus. Si tratta di due donne e tre uomini. Fra questi la donna proveniente dal bergamasco che è in buone condizioni di salute.I ministri della salute del governo federale e della Regione di Bruxelles hanno annunciato il primo decesso in Belgio legato al coronavirus. Si tratta di una persona di 90 anni.«Nella cosiddetta zona rossa, nella zona di partenza del focolaio, la zona intorno a Lodi, dove sono stati presi provvedimenti molto rigorosi, lì i numeri si sono abbassati e si stanno abbassando. La parabola di crescita lì si è invertita. Misure molto rigorose consentono di interrompere il diffondersi della malattia». Lo dice Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia a Rai Radio1 all'interno di Centocittà. Un commento anche sui posti letto di terapia intensiva in Lombardia: «Siamo vicini all'esaurimento delle nostre risorse. Stiamo facendo miracoli nell'aver recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza. Dovremmo mettere a disposizione altri 100 posti in terapia intensiva nei prossimi giorni. Abbiamo un progetto per creare 400 posti di terapia intensiva presso la fiera di Milano. Speriamo che la protezione civile ci mandi il personale e i macchinari che ci mancano. Però se non interveniamo invertendo la crescita non ce la faremo mai ad essere veloci quanto il virus», conclude.Il confine con l'Italia resta aperto al traffico merci e ai frontalieri. Camionisti e lavoratori saranno sottoposti al termoscan. Lo prevedono i decreti, firmati la scorsa notte a Vienna, come apprende l'ANSA.Le attività «di grande significato per la produzione della catena industriale nazionale e globale» di Wuhan, il focolaio dell'epidemia di coronavirus in Cina, potranno ripartire dopo che saranno state attuate le misure di prevenzione e rilasciate le relative autorizzazioni. Lo ha annunciato il governo dell'Hubei, di cui Wuhan è il capoluogo, in un avviso secondo cui le attività «non coinvolte nei settori essenziali come utility e produzione agricola», non potranno ripartire almeno fino al 21 marzo«.e membro del parlamento di Londra, è risultataal test del coronavirus. La conferma è arrivata dal Ministero.Primi quattro casi positivi al Coronavirus tra lo staff della Commissione europea, più un collaboratore esterno. La Commissione stessa lo ha fatto sapere a tutti i suoi dipendenti questa mattina attraverso una mail che indicava come anche altri tre sono in attesa del test.