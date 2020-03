Coronavirus, cinque ragazzi denunciati due volte in una settimana: «Mangiavano e bevevano insieme»

Coronavirus in Italia, i dati aggiornati di morti e contagiati

Una denuncia ovviamente non è bastata a convincerli che dovevano restare in casa, così lo hanno rifatto e ci sono ricascati: i protagonisti della vicenda, in piena emergenza, sono cinque giovani veronesi, che dopo essere stati già denunciati una settimana fa sono stati nuovamente deferiti dopo essere stati trovati tutti insieme a fare bisboccia.I cinque bevevano e mangiavano, in barba alle disposizioni del decreto di una settimana fa: sono stati beccati dai carabinieri, che li ha sorpresi a "festeggiare" fregandosene dell'emergenza sanitaria. I ragazzi, una volta identificati per essere denunciati ex art. 650 del codice penale si sono rivelati recidivi in quanto, l'11 marzo, erano stati trovati tutti insieme, sempre a bivaccare, in via dei Mutilati e per questo denunciati.