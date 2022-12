Coppia di italiani truffa 160 investitori per 4 milioni di euro: «Comprate auto di lusso, gioielli e una villa a Como» Il piano diabolico

Come due Diabolik ed Eva Kant moderni, Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto truffavano gli investitori con uno schema preciso, che li ha fatti diventare milionari. Secondo le accuse, le truffe organizzate sarebbero almeno 160. Arrestati lo scorso gennaio con per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, hanno entrambi scelto di patteggiare. Le condanne sono di 3 anni e 9 mesi per il 47enne e 2 anni e 8 mesi per la 31enne.

La truffa

I due erano a capo della società Ixellion Ou, una holding di un gruppo di aziende che lavoravano in diversi settori di innovazione tecnologica. Tra le attività proposte c'era quella nel campo dei filamenti di nichel utilizzati per le batterie impiegate nell'automotive e aerospazio. Agli investitori truffati raccontavano di essere prossimi alla quotazione in Borsa, ma il progetto era solo un'escamotage per estorcere denaro. Secondo la Guardia di Finanza, che ha scoperto il giro illegale, il guadagno illecito sarebbe stato di circa 4 milioni di euro. I soldi ottenuti fino al momento dell'arresto ha permesso loro di comprare auto di lusso come una Porche 911 Coupè, una Audi Q8 e una Bmw M3, gioielli, case di lusso come una villa a Como.

