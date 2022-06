Coppia in luna di miele bloccata in Madagascar: «Nostra figlia sta male, aiutateci a tornare in Italia»

Un viaggio di nozze diventato un incubo. Alessandra Falaschini, Luca Socionovo, insieme alla figlia Aurora si trovano in Madagascar ma non riescono a tornare in Italia. La coppia, originaria di Ancona, ha scelto di portare con sé la figlia che però nel corso della vacanza ha iniziato a stare male.

Aurora dopo un iniziale malessere ha scoperto di avere la gastroenterite, ma sia il medico del villaggio turistico in cui si trovano, sia i due ospedali a cui si sono rivolti non riescono a curarla e la bimba di 4 anni sembra essere gravemente disidratata. Il problema però è che prima di mercoledì non ci sono aerei per l'italia e i due temono per la salute della loro piccola: «Siamo chiusi in una camera d’albergo, non si trova un aereo per tornare in Italia fino a mercoledì. Temiamo per Aurora che è completamente disidratata e non riescono nemmeno a farle una flebo».

Alessandra e Luca hanno fatto un appello sul web chiedendo aiuto sperando di tornare in Italia prima di mercoledì. I genitori si sono messi in contatto con l’ambasciata per avere assistenza sia per un volo per il ritorno sia per assistenza medica da parte di medici europei che si trovano in Madagascar o comunque in zona perché negli ospedali locali non sono in grado di aiutarli. Pare che il consolato si stia attivando e a breve Aurora potrebbe essere portata in un ospedale in cui ricevere le cure necessarie.

