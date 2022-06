Italiana arrestata a Zanzibar, buone notizie per Francesca e Simon: potranno uscire su cauzione

Dovrebbero aprirsi le porte del carcere per Francesca Scalfari e il marito Simon Wood, arrestati a Zanzibar e in prigione dallo scorso 7 giugno con l'accusa di riciclaggio di denaro. Secondo quanto appreso dall'ANSA da una fonte in Tanzania, l'italiana e il coniuge potranno uscire su cauzione, dopo l'ultima udienza.

L'incubo di Francesca, in carcere a Zanzibar col marito: «Accuse infondate, rischiano la vita»

«Sono cadute le accuse che impedivano la scarcerazione, quindi possono uscire su cauzione», ha precisato la fonte riferendo del pronunciamento dell'Alta corte di Zanzibar. «Il pubblico ministero ha fatto ricorso», ha avvertito la fonte, prevedendo però un'uscita dal carcere già «fra oggi pomeriggio e domani», a seconda dei tempi del pagamento dell'importo.

