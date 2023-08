Coppia aggredita dal parcheggiatore abusivo davanti all'ospedale, la denuncia social: «Prepotenza inaccettabile» VIDEO

«Siamo stati aggrediti all'ingresso dell'ospedale Santobono mentre portavamo nostro figlio di un anno al pronto soccorso». Inizia così la denuncia di una coppia aggredita, all'interno di un parcheggio, da un parcheggiatore abusivo che pretendeva il pizzo per lasciare l'auto.

A riferirlo sono due genitori che hanno condiviso la loro disavventura con il parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, facendo diventare la loro storia virale sui social.

Coppia aggredita dal parcheggiatore abusivo

«La disavventura dei genitori al Santobono è gravissima, i delinquenti della sosta alzano sempre più l'asticella e non indietreggiano nemmeno di fronte a un bimbo in emergenza e la disperazione dei genitori», denuncia Borrelli su Facebook.

Secondo quanto riferisce il parlamentare in via Oberdan, sempre a Napoli, invece c'è un altro parcheggiatore abusivo «che fa sparire le multe dai cruscotti degli ignari automobilisti che hanno lasciato le loro auto in sosta senza mettere il grattino e pagando l'abusivo».

«Non c'è modo di scampare ai truffatori della sosta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 19:53

