Ponza choc, coltellate tra fidanzati sulla barca a vela: lui fugge insanguinato tuffandosi in acqua

di Redazione Web

Attimi di paura in barca a vela. Nella notte di ieri, un uomo è stato ferito mentre si trovava a bordo dell'imbarcazione, ormeggiata al largo dell'isola di Ponza. La vittima, probabilmente un turista italiano, è stato ferito da una coltellata scagliata dalla fidanzata. Un gesto inaspettato ed estremo che ha costretto l'uomo a buttarsi in mare per sfuggire alla furia della donna. L'uomo è riuscito a raggiungere a nuoto la famosa spiaggia del Frontone.

Carol Maltesi "disinibita", polemica per la sentenza. Il giudice: «Fosse stata una suora avrei usato le stesse parole»

Nicholas Di Martino ucciso a coltellate a 17 anni, niente ergastolo per gli assassini. La mamma esplode in aula: «Siete dei mostri»

Coltellate tra fidanzati in alto mare

Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo, una volta raggiunta la riva, non è riuscito a lanciare l'allarme che sarebbe scattato solo nella primissima mattina di oggi, quando i dipendenti del bagno lo hanno trovato in una pozza di sangue.

Ai soccorritori, poi la vittima dell'aggressione, avrebbe chiesto solamente di essere riaccompagnato sull'imbarcazione da dove era fuggito la sera prima.

Resta ancora avvolto nel mistero il motivo per cui la donna si comporti così nei confronti del compagno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA