Il cognato di Tom Hanks come Forrest Gump, si fa 11 km a piedi in Friuli perché non ci sono taxi: «Sfortunata pausa pranzo»

di Serena De Santis

Nella famiglia di Tom Hanks scorre il sangue di Forrest Gump, a quanto pare. Kevin Boyd, marito di Sandra Hanks, sorella del celebre attore hollywoodiano, ha percorso ben 11 chilometri a piedi in Friuli Venezia Giulia, da Sacile a Polcenigo, per via dell'assenza dei taxi. Un fatto che poi, lui stesso, ha voluto raccontare sui suoi social definendolo come una «sfortunata pausa pranzo».

Una pausa pranzo lunga 11 chilometri

Come riporta il Messaggero Veneto, Kevin Boyd, stimato manager americano che abita nella campagna polcenighese nella località Fontane insieme alla moglie, dopo essere sceso dal treno a Sacile, si è trovato senza taxi disponibili e ha deciso di andare verso Polcenigo a piedi, percorrendo oltre dieci chilometri.

Attualmente, infatti, solo due taxi sono operativi, ma sono principalmente impegnati ad accompagnare i turisti e i cittadini da e verso l'aereoporto di Venezia, con servizi che sono già stati prenotati con largo anticipo. Di conseguenza, i taxi non sempre sono disponibili per una chiamata improvvisa e, proprio quel giorno, i due tassisti erano già impegnati in altri trasferimenti. E quindi, a mali estremi ed estremi rimedi, il cognato di Tom Hanks si è ritrovato costretto a fare questa lunga "passeggiata". Ma, alla fine, cosa sono 11 chilometri per Forrest Gump?

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 11:05

