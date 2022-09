Tom Hanks: «Il sequel di Forrest Gump non ci sarà, ma sarò Geppetto nel film di Pinocchio»

A Tom Hanks sono bastati 40 minuti per capire che il sequel di Forrest Gump non sarebbe stato girato. Dopo che alcune voci avevano acceso le speranze del pubblico, l'attore è tornato a parlare del progetto, naufragato dopo una breve riunione.

Tom Hanks e il sequel di Forrest Gump: «La decisione in 40 minuti»

«Una cosa intelligente che ho fatto è stata che non ho mai firmato un contratto che avesse un obbligo contrattuale per un sequel» ha raccontato l'attore, che nel 1994 recitò nel film originale, vincitore di sei premi Oscar, tra cui anche quello per migliore attore protagonista. «Ho sempre detto: 'Se c'è un motivo per farlo, facciamolo'. Ma voi ragazzi non potete costringermi» prosegue Tom Hanks, incuriosito dal remake di Bollywood del film, ma poco propenso a reinterpretare il suo vecchio ruolo.

«C'è quell'inclinazione naturale che è quella del puro commercio che dice: 'Ehi, hai appena avuto un successo, quindi fallo di nuovo e avrai un successo'» spiega la star, a cui è bastata una riunione di 40 minuti con il suo staff per capire che il progetto non sarebbe mai decollato.

Dunque niente sequel per Hanks, che è invece protagonista, nel ruolo di Geppetto, nel live-action di Pinocchio prodotto dalla Disney e in uscita domani sulla piattaforma Disney+. Diretto dal collaboratore di lunga data Robert Zemeckis (regista anche di Forrest Gump), l'attore riporterà al cinema la magia della favola di Carlo Collodi, in un'inedita versione insieme a Cynthia Erivo, Luke Evans e Joseph Gordon-Levitt.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 23:09

