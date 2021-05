Ciro Grillo, la ragazza: «Con lui ho avuto un flirt. Volevo urlare per chiedere aiuto ma non sono riuscita»

«Non riuscivo ad urlare». Sono queste le parole della ragazza che ha accusato Ciro Grillo e i suoi amici di stupro la scorsa estate. La giovane interrogata dal procuratore ha spiegato di aver voluto urlare, ma ha poi ammesso di non esserci riuscita: «Perché, cioè, ero...più concentrata a tirarlo via o comunque... sì, poi c’erano anche gli altri.. ero in una situazione un po’ che mi vergognavo...Non lo so... mi sentivo...».

Così riporta il dialogo durante l'interrogatorio Il Corriere della sera. La ragazza racconta che il presunto stupratore avrebbe abusato di lei prima in una camera e poi nel bagno. Quando era nella camera la porta è rimasta aperta e lei ha provato a scappare ma gli altri tre amici si sarebbero messi davanti all'uscio, quasi a formare una barricata. Poi dice di essere stata portata in bagno dove ha chiuso la porta. Ma anche in quell'occasione, aggiunge, non è riuscita a gridare o a cercare di attirare l'attenzione: «C’era una confusione allucinante».

Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su alcuni punti, come il motivo per cui non ha parlato subito o non ha chiesto aiuto ed è rimasta fino a fine serata: «io in quel momento mi sentivo quasi come arresa.. quando camminavo non sentivo i piedi per terra», spiega e chiarisce di non essere scappata perché «prendi e te ne vai.. sì, ok. però io avevo sotto la mia responsabilità Roberta, perché era mia ospite in Sardegna, no?».

Quando dice di essere stata obbligata a bere la vodka, presa per i capelli da uno dei ragazzi, il pm chiede perché non l'ha bloccato con le mani e lei spiega: «Mi sono lasciata andare...un po’ per paura... un po’...perché non ci capivo più niente... non capivo veramente cosa mi stesse succedendo...una serata così confusa non l’ho mai vista». Poi ammette di essersi baciata con Ciro in discoteca.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 12:00

