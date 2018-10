Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CHIOGGIA - La piccola Aurora non ce l'ha fatta: è morta ieri sera in ospedale a Padova la, figlia di un'operatrice sanitaria di(Ve), che era ricoverata per le cure in seguito al tumore al cervello che l'aveva colpita tre mesi fa.Aurora Nordio era così in cura dal 2015 alla clinica di oncormatologia di Padova ed è spirata con mamma Elisabetta a tenerle la mano. La piccola era assistita dai volontari della onlus Team forum Children. La madre l'ha salutata con un post toccante e la foto della piccola su Facebook: "".era la secondogenita dellaattorno alla quale si sono stretti subito parenti e amici.