Kekko, ucciso dal male in soli 6 mesi. Aveva 22 anni

Oggi alle 10 l'ultimo saluto a. Francesco è mancato martedì:. E' stato un regalo per tutti noi ricorda mamma Ester Ha combattuto fino all'ultimo con grande forza, senza mai lamentarsi. Era un ragazzo vivace, generoso, che amava circondarsi di amici. La fede gli ha dato grande coraggio e noi siamo stati circondati da tanto affetto».Kekko era parrucchiere ma aveva trovato lavoro in un calzaturificio. Lascia mamma Ester, papà Ciro, il fratellino Riccardo e nonna Anna. Gli amici per sostenerlo hanno istituito la pagina facebook Kekko il guerriero. I funerali nella sala del Regno dei Testimoni di Geova a Mira. (L.Gia.)