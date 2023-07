Otto italiani su dieci vittime di almeno un cyberattacco

di Lorena Loiacono

Attacchi hacker più che raddoppiati in un anno, quasi 8 italiani su 10 si sono imbattuti almeno in una minaccia informatica. L’allaerta cresce, dalla pubblica amministrazione alle aziend eprivate e non lascia fare sonni tranquilli neanche ai semplici cittadini. A rivelarlo è il rapporto Censis-Iisfa, Associazione Italiana Digital Forensics, “Il valore della Cybersecurity in Italia. La sicurezza informatica garanzia di benessere e libertà”.

SOTTO ATTACCO

Nel 2022 gli attacchi informatici sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente con un aumento del138%. Tra il 2012 e il 2021 i reati informatici denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia sono raddoppiati, peraltro in controtendenza con l’andamento totale dei reati che ha registrato invece un calo del 25,4%. A guidare la classifica delle prime 10 Province per numero di reati informatici denunciati sono Milano, con 24.077 casi, e Roma con 21.637. Torino primeggiare invece per numero di reati in rapporto alla popolazione: 7,8 ogni mille abitanti.

CYBER MINACCE

Nell’ultimo anno il 76,9% degli italiani si è imbattuto almeno in una minaccia informatica: 6 su 10 attraverso un messaggio e il 56% con e-mail ingannevoli. Per il 62,9% di loro, questi attacchi sono stati fonte di ulteriore preoccupazione rispetto all’attuale situazione di crisi, nel 53,2% hanno ingenerato paura per i propri dati. Solo il 28,8% degli italiani dichiara di sapere cosa significa cybersicurezza: il 4,5% in confronto al 2022.

AUTODIFESA

Come si difendono gli italiani? Oltre 7 su dieci utilizzano una password per il wi-fi di casa e il 71,5% fa uso di password diverse, il 70,3% ha un antivirus sul pc di casa e il 75% sul pc di lavoro.

SOS SICUREZZA

Nel 2022 il 15,7% delle imprese italiane, con 10 e più addetti, hanno avuto un problema di sicurezza e il 20,6% degli italiani è stato testimone nell’ultimo anno di almeno un attacco informatico sul proprio luogo di lavoro.

ESPERTI A CONFRONTO

Alla presentazione del rapporto, ieri in Senato, hanno partecipato Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato; il sottosegretario per l’Innovazione Alessio Butti; il segretario del Copasir Ettore Rosato; Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale; Giovanni Gagliano, comandante VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa; Ivano Gabrielli, che dirige la polizia postale; il presidente del Censis Giuseppe De Rita; Gerardo Costabile, presidente Iisfa e ad di DeepCyber; Domenico Colotta, presidente Assocomunicatori e Luigi Bellesi, ricercatore Censis.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA