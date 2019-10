Anziana di 90 anni multata e cacciata dal bus: non aveva rinnovato l'abbonamento. «Mi hanno fatto piangere»

Martedì 8 Ottobre 2019, 12:46

Non aveva rinnovato l’abbonamento ed era a bordo: è stata multata e fatta scendere dall’autobus da un controllore donna un po’ troppo solerte. Tutto normale, direte voi, se non fosse che la protagonista della vicenda è un’anziana di 90 anni, che aveva: le è costato una multa di 40 euro e una umiliazione davanti a tutti.Ne parla oggi il quotidiano Il Tirreno: è successo a Carrara, e la signora Maria Graziani è stata beccata dal controllore senza biglietto e con l’abbonamento scaduto. «Mi ha fatto piangere - ha detto la signora - per fortuna sono intervenuti alcuni ragazzi». «Mia mamma utilizza sempre l’autobus - le parole della figlia Laura - è vero aveva dimenticato di rinnovarlo, ma a 90 anni una sbadataggine può capitare».Alcuni ragazzi sono intervenuti cercando di convincere la controllora a lasciar correre, offrendole anche un biglietto: ma non c’è stato niente da fare. «La controllora con modi burberi e accusatori le ha intimato di scendere - continua la figlia - precisando che sarebbe scesa anche lei per farle la multa. Credo sia vergognoso questo atteggiamento nei confronti di qualsiasi anziano».