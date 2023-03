Caro spiagge, aumenti fino al 20% per lettini e ombrelloni. I gestori: «Noi costretti ai rincari, ecco perché»

di Redazione Web

Non bastassero i rincari in tutti i campi, dalle bollette di luce e gas alla benzina, dagli aerei alla spesa al supermercato fino a bar e ristoranti, per non farci mancare niente arriva anche il caro vacanze. A partire dagli ombrelloni in spiaggia: con l'estate che si avvicina, gli italiani dovranno infatti fare i conti con altri rincari per ombrelloni e lettini, rincari che in alcune località potrebbero arrivare anche al +20%.

Caro vacanze, fino al 20% per ombrelloni e lettini

Come scrive oggi il quotidiano Il Messaggero, sul litorale romano ombrellone e lettino ad Anzio o Nettuno potrebbe vedere aumentare il proprio prezzo di un quinto. Il motivo? Secondo i gestori, dipende dall'aumento dei costi: un aumento del 25% dei canoni per le concessioni demaniali, Imu, Iva, inflazione e caro energia. «Noi raccomandiamo ai nostri associati di contenere gli aumenti ed equiparare il più possibile i prezzi alle stagioni precedenti - afferma il presidente di Assobalneari Fabrizio Licordari - Ma far quadrare il bilancio di uno stabilimento ormai è un'impresa». «Sembra che le tariffe siano alte perché vogliamo guadagnare di più, ma non è così», assicura. E i gestori tirano in ballo anche l'erosione delle spiagge, che consente di piazzare meno lettini e ombrelloni rispetto al passato.





