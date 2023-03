Meteo, le previsioni del weekend: sabato con sole e caldo, ma domenica cambia tutto. Ecco dove

di Redazione Web

Meteo, le previsioni del weekend vedono scenari molto diversi tra la giornata di sabato e quella di domenica. Secondo quanto scrive 3bmeteo.com, la giornata di oggi sarà all'insegna del sole e del caldo, mentre domenica arriverà la pioggia su alcune regioni, soprattutto al Centro-Nord. La fase stabile e anticiclonica che sta interessando l'Italia infatti subirà un attacco sul finire della settimana: una perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia domani ma sarà indebolita dall'anticiclone che la sfalderà in due. La sua coda dovrebbe portare maltempo su parte del Nord Italia e in Sardegna. Temperature più miti invece al Centro-Sud.

Meteo, le previsioni del weekend

Quella di sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata su tutta Italia per la presenza dell'anticiclone che posizionerà i suoi massimi in corrispondenze del Sud Italia. Al Nord si andrà verso un certo incremento della nuvolosità entro sera quando giungerà la parte più avanzata del fronte. Questo sarà responsabile di cieli nuvolosi a fine giornata su Alpi occidentali, pianura piemontese occidentale, coste toscane e della Sardegna nord-occidentale.





