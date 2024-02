Carnevale di Venezia, "Terra incognita" celebra il viaggio di Marco Polo

Le suggestioni di Venezia si animano attraverso uno spettacolo unico sull'acqua intitolato "Terra incognita", che celebra l'eredità di Marco Polo nel Carnevale del 2024. L'Arsenale di Venezia si trasforma in un palcoscenico di magia, con proiezioni, fontane danzanti e luci che creano uno scenario incantato. La darsena, ricca di storia e legami con la Serenissima, diventa il palcoscenico per una narrazione visiva che si snoda tra draghi, barche affollate di animali fantastici e le gesta di Marco Polo.

In circa trenta minuti di spettacolo si rivive il viaggio di Marco Polo, il giovane mercante veneziano protagonista di un viaggio in Oriente durato 24 anni, iniziato con la sua partenza all’età di diciassette anni alla ricerca di nuovi orizzonti e di terre vergini, guidato dal suo desiderio di esplorare l’ignoto, passando per il suo incontro con l’imperatore mongolo Kublai Khan fino al suo ritorno a Venezia dopo ventiquattro anni di scoperte e di viaggio interiore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA