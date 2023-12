Carabiniere arrestato dopo una rapina in farmacia: «Avevo dei debiti»

di Redazione web

Un maresciallo dei carabinieri in servizio alla Banca d'Italia di Bologna è stato arrestato per una rapina in farmacia. Il 3 novembre era entrato nell'esercizio nel centro della città, armato di pistola col volto coperto da una mascherina chirurgica e si è fatto consegnare 700 euro. Poi si è cambiato d'abito ed è tornato al lavoro, a poche decine di metri da lì. È stato però riconosciuto dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, dal titolare di una vicina pizzeria dagli agenti della polizia: è un maresciallo di 59 anni che lavora alla Banca d'Italia con incarichi non operativi.

Carabiniere in carcere

La scorsa settimana è arrivata la confessione, il maresciallo ha parlato di debiti per la ristrutturazione di casa. È stato arrestato per rapina aggravata e portato in carcere. Nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso le sue responsabilità e anche al giudice ha spiegato al giudice di aver fatto quella rapina per motivi economici. È stato sospeso dall'Arma e sarà radiato.

