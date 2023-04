L’addio al suo cane Lapo affidato al mare: il messaggio in bottiglia trovato a 500 km di distanza

di Redazione web

Un viaggio lungo un anno e mezzo, iniziato a Civitanova e finito a Brindisi. Oltre 500 chilometri, percorsi però non seguendo strade e autostrade, ma fluttuando tra le onde del mare. D’altronde, quando sei una bottiglia di vetro che custodisce un biglietto scritto a mano, in balia delle correnti dell’Adriatico, di tempo ce ne vuole.

Ma in questo caso la coincidenza è stata davvero singolare. Perché tra l’autrice della lettera e chi l’ha ricevuta la distanza spaziale è stata annullata dallo stesso dolore: quello di chi perde il proprio amico a quattro zampe. Lo scorso 15 marzo Assunta Mormile, residente a Brindisi, perde il suo cane Lapo. La donna è legatissima all’animale e soffre profondamente per l’accaduto, come potrà ben capire qualsiasi persona abbia o abbia avuto al suo fianco un cane, un gatto o qualsivoglia animale domestico. Il giorno dopo, dopo aver dato una degna sepoltura al suo amico, Assunta si reca nel cantiere navale di proprietà della sua famiglia e fa una scoperta che la lascia senza parole. In acqua, vicino a una delle sue imbarcazioni, vede galleggiare una bottiglia. Non è però il classico rifiuto portato a riva dal mare, perché il vetro è sigillato e all’interno c’è un foglio scritto a penna.

La bottiglia con il messaggio al suo cane morto

Tira fuori la bottiglia e la apre, sfila il nastrino verde che arrotola la carta ed ecco la sorpresa. Si tratta di una lettera che riporta la data del 18 novembre 2021 ed è firmata da Lucia di Civitanova Marche. Ma a rendere ancora più incredibile la coincidenza è il contenuto del messaggio che la donna ha affidato alle onde del mare: uno sfogo intriso di amore e dolore per la morte del suo cane Lapo. Una pagina e mezza scritta fitta fitta, nella quale Lucia ripercorre i due anni nei quali il cagnolino è diventato il suo migliore amico, riempiendole di tutta la carica di emozioni che riemergono nel difficile momento del lutto. Assunta è letteralmente scioccata dall’improbabile coincidenza, le parole la scuotono, vuole mettersi in contatto con quella Lucia con la quale sente di avere un’affinità. Quindi decide di contattare Antenna Sud, emittente televisiva pugliese, per raccontare quello che le è accaduto e lanciare così il suo di “messaggio in una bottiglia”, senza sfruttare però le onde del mare, ma quelle dell’etere. La giornalista Anna Saponaro si attiva: realizza un servizio sulla singolare vicenda e scatta il tam tam, che arriva in poco tempo fino a Civitanova, surfando - in questo caso - sulle onde dei social. Lucia non è più solo un nome su un foglio di carta, ma si palesa in carne e ossa: è Lucia Frattari, una giovane donna civitanovese.

«Lapo lo prendemmo che aveva già 14 anni, viveva in una fabbrica di Casette d’Ete che aveva chiuso con il Covid – racconta Lucia – è stato con noi per quasi due anni, poi una sera è stato investito da un’auto. Fu un colpo durissimo per tutta la mia famiglia e così per sfogare un po’ quel dolore presi carta e penna e buttai giù quelle righe. Lapo amava tantissimo il mare, forse perché non lo aveva mai visto prima quando viveva a Casette. Allora ho pensato che potesse essere bello mettere il messaggio in una bottiglia e affidarlo alle onde». Una mareggiata però ha fatto fare una prima sosta alla bottiglia molto vicino a casa.

«Pochi giorni dopo averla gettata in mare, un signore di Porto Sant’Elpidio la ritrovò e anche in quel caso, grazie ai social, ci mettemmo in contatto – svela la donna civitanovese – anche lui aveva un cane, capiva bene il mio dolore: così gli chiesi di ributtarla in mare e così ha fatto. Quando ho scoperto che, dopo così tanto tempo, è stata ritrovata a Brindisi sono stata felicissima, soprattutto per il fatto che sia finita in mano a una signora che magari di quelle parole aveva bisogno proprio in quel momento. Ora tramite la giornalista di Antenna Sud ci siamo scambiate i numeri di telefono, ci sentiremo sicuramente nelle prossime ore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA