Il cagnolino sta morendo nell'incendio, i vigili del fuoco lo rianimano col massaggio cardiaco

di Simone Pierini

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

che lo hannodopo averlo estratto dalla casa durante un incendio. Il piccolo aveva perso i sensi ed è stato portato in braccio nel giardino della villetta Arden Area nella contea di Sacramento. Gli eroi del Sacramento Metro Fire Districtper cercare di riportarlo in vita.Dopo qualche secondo di paura,e si è immediatamente alzato in piedi sotto choc per ciò che aveva vissuto. I vigili del fuoco hanno detto alla CBS di aver usato una maschera di ossigeno per animali per salvareI funzionari hanno anche salvato il proprietario del cane in sedia a rotelle, che non è stato ferito. Hanno spento l'incendio, che è iniziato in una camera da letto, in meno di 15 minuti.