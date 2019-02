di Domenico Zurlo

Era stato, sepolto dalla neve: ma il gattinoce l’ha fatta e ora sta meglio. Accade in Canada, dove un gatto, lo scorso 31 gennaio, è stato trovato inerme nella città di Kalispell, in montagna, in cui le temperature erano scese a -13 gradi: i padroni del micio, allarmati e spaventati, lo hanno portato alla vicina clinica per animali.La sua situazione di salute era drammatica, tanto che i veterinari non riuscivano nemmeno a misurare la sua temperatura corporea , scrive l'Independent. Ma dopo poche ore in cui il gatto è stato letteralmente “scongelato”, Fluffy ha iniziato a mostrare segni di ripresa: nelle immagini postate sulla pagina Facebook della clinica, si vede il gatto prima congelato, poi in fase di ripresa, infine in forma.«Straordinario successo per questa storia di sopravvivenza - si legge nel post della clinica - alcuni clienti hanno trovato il loro gatto ferito e sepolto nella neve: lo hanno portato da noi ghiacciato e privo di sensi. La sua temperatura era molto bassa, ma dopo molte ore si è ripresa e ora sta bene: Fluffy è fantastico».