Studentessa denuncia: «Uno sconosciuto è entrato nel campus e mi ha violentato»

di Mario Landi

Una studentessa di 23 anni è stata aggredita in un campus universitario a Torino e si trova ora ricoverata in ospedale. È successo nella notte tra sabato e domenica poco dopo la mezzanotte. Lo sconosciuto è entrato nel campus, ha bussato a una porta dopo l’altra finché, credendo che si trattasse di qualche altro residente, una ragazza non gli ha aperto. A quel punto è scattata l’aggressione sessuale. Pare che vi sia stato anche un tentativo di strangolamento.

La studentessa, originaria di Messina, si trova a Torino per ragioni di studio presso la residenza universitaria “Paolo Borsellino”, gestita dall’Edisu, nelle vicinanze del Politecnico. Ha sentito bussare alla porta e, credendo che fosse qualche altro studente, ha aperto. Agli investigatori ha denunciato di aver subito la violenza. I sospetti, in base al racconto della giovane, si sono appuntati su una persona di colore.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 06:40

