Camion rompe serbatoio: i pompieri travasano 600 litri di gasolio

Lunedì 30 Luglio 2018

TRIESTE - Super lavoro per i vigili del fuoco di Muggia che attorno alle 12.10 circa di oggi, assieme alla squadra NBCR (nucleare – biologico – chimico - radiologico) e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale di Trieste sono intervenuti sulla strada statale 202 all'altezza di Cattinara per la rottura del serbatoio di carburante di un camion. I vigili del fuoco hanno provveduto a tamponare la perdita e hanno travasato circa 600 litri di gasolio dal serbatoio rotto. L'intervento si è concluso alle ore 14.15 circa. Sul posto anche polizia stradale e personale Anas. Non è stato necessario chiudere la strada al traffico in quanto il camion si è fermato in una piazzola di sosta.