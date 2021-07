Aveva un bunker sotto la sua camera da letto. Denunciato il proprietario e sotto sequestro l'abitazione

Trovato un bunker sotto la camera da letto di un 46enne. E' quanto successo a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, durante un controllo per «serrate attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e stupefacenti» da parte dei carabinieri e dei militari dello squadrone eliportato "Cacciatori" di Vibo Valentia.

Voghera, l'assessore leghista alla Sicurezza spara e uccide un marocchino dopo una lite in piazza: arrestato

Il proprietario dell'abitazione è stato denunciato per reato di abusivismo edilizio e il locale è sotto sequestro.

«Il bunker - racconta il sindaco Giovanni Verduci a ReggioToday- era stato costruito al di sotto di una camera da letto dell'edificio, dove c'era una botola scomparsa, ben occultata nel pavimento, che consentiva l'accesso al vano interrato. La botola, di circa 90x90 cm, era rivestita da piastrelle uguali alla pavimentazione della camera e si azionava mediante un sofisticato meccanismo idraulico con comando elettrico, controllato da un pulsante». E continua: «Attraverso un varco si accedeva ad un locale interrato in cemento armato con impianto di illuminazione elettrica e un sistema di aerazione mediante fori, che consentivano la permanenza all'interno anche per un prolungato periodo. La botola era azionabile con tasti elettrici sia dall'interno che dall'esterno, creando una struttura automatizzata di difficile individuazione ed efficace per nascondere armi, stupefacenti o anche latitanti».

Sono in corso ulteriori accertamenti per scoprire se, in passato, il bunker sia stato usato anche da esponenti delle locali cosche della 'ndrangheta per nascondersi dalle catture

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA