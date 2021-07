Assessore leghista alla Sicurezza spara e uccide un marocchino dopo una lite in piazza: arrestato

Arrestato l'assessore leghista alla Sicurezza del comune di Voghera (Pavia), l'avvocato Massimo Adriatici, che ha sparato e ucciso un uomo di nazionalità straniera, di 39 anni, con cui aveva discusso ieri sera intorno alle 22.00 in piazza Meardi.

Al momento l'assessore è agli arresti domiciliari. Nonostante la vittima sia stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte. Secondo quanto riporta "La Provinvia Pavese", il litigio fra l'Assessore e l'uomo marocchino era cominciato in un bar in piazza Meardi. Il movente sembra essere collegato all'ordinanza di qualche giorno prima, emanata dallo stesso Assessore che vietava la vendita di alcol, soprattutto di birra, in bottiglie di vetro, così da limitare gli episodi di violenza degli ultimi mesi dovuti proprio ai cocci di vetro.

